Дизайн сайта - рейтинг форекс/бинарных брокеров

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Завершен31 заявка264 просмотра

Нужен качественный и строгий дизайн для рейтинга форекс/бинарных опционов.

Логотип и цветовая гамма уже выбрана. На все страницы есть прототипы и четкая структура. Текста уже написаны.

Необходимо все грамотно оформить, в сдержанном стиле, без излишка анимации, т.к. ЦА мужчины 30-60 лет.

Количество страниц - около 100. Из них только 17 уникальных, остальные это одинаковые страницы отличающиеся только логотипом брокера и несколькими строками текста.

Сроки - 30 дней максимум.

8 лет назад
andriio24
Андрей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

viktoriia353
Виктория 
31 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$1
10 дней
Работал с Викторией уже во второй раз. Как всегда все четко, быстро и качественно. Отличается терпеливостью, так как я очень привередливый заказчик. Со всеми задачами справилась+порадовала демократичная цена. Буду рекомендовать своим знакомым.
Работаю второй раз с заказчиком. ТЗ четко прописано, если были вопросы оперативно отвечал. Быстрая оплата. Приятно работать с такими людьми. Спасибо за заказ. Если что, обращайтесь снова)

Заявки фрилансеров

viktoriia353
Виктория 
31 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад

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