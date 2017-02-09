Дизайн сайта - рейтинг форекс/бинарных брокеров

Нужен качественный и строгий дизайн для рейтинга форекс/бинарных опционов.

Логотип и цветовая гамма уже выбрана. На все страницы есть прототипы и четкая структура. Текста уже написаны.

Необходимо все грамотно оформить, в сдержанном стиле, без излишка анимации, т.к. ЦА мужчины 30-60 лет.

Количество страниц - около 100. Из них только 17 уникальных, остальные это одинаковые страницы отличающиеся только логотипом брокера и несколькими строками текста.

Сроки - 30 дней максимум.