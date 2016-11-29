Дизайн Landing page
Качественный дизайн Landing page
skype: vikoo353
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Работал с Викторией уже во второй раз. Как всегда все четко, быстро и качественно. Отличается терпеливостью, так как я очень привередливый заказчик. Со всеми задачами справилась+порадовала демократичная цена. Буду рекомендовать своим знакомым.
Ответный отзыв
Работаю второй раз с заказчиком. ТЗ четко прописано, если были вопросы оперативно отвечал. Быстрая оплата. Приятно работать с такими людьми. Спасибо за заказ. Если что, обращайтесь снова)
$100
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель. Все сделала раньше срока, дополняла работу своими идеями. Также порадовала цена. Результатом доволен и обязательно буду советовать всем знакомым. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было дано полное ТЗ по сайту, были некоторые дополнения с моей стороны, Андрей все адекватно воспринимал и соглашался, всегда был на связи. Оплата была в срок. Приятно было работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.