viktoriia353

Виктория viktoriia353

 
30 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайн Landing page

Качественный дизайн Landing page

skype: vikoo353

Дизайн лендинга
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Отзывы заказчиков
andriio24
Андрей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта - рейтинг форекс/бинарных брокеров
Работал с Викторией уже во второй раз. Как всегда все четко, быстро и качественно. Отличается терпеливостью, так как я очень привередливый заказчик. Со всеми задачами справилась+порадовала демократичная цена. Буду рекомендовать своим знакомым.
Работаю второй раз с заказчиком. ТЗ четко прописано, если были вопросы оперативно отвечал. Быстрая оплата. Приятно работать с такими людьми. Спасибо за заказ. Если что, обращайтесь снова)
Ответный отзыв
andriio24
Андрей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Дизайн вэб-сайта тематики инвестирование/консалтинг
Отличный исполнитель. Все сделала раньше срока, дополняла работу своими идеями. Также порадовала цена. Результатом доволен и обязательно буду советовать всем знакомым. Рекомендую!
Было дано полное ТЗ по сайту, были некоторые дополнения с моей стороны, Андрей все адекватно воспринимал и соглашался, всегда был на связи. Оплата была в срок. Приятно было работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв