Интерфейс бронирования занятий плюс правки по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок134 просмотра

Перед запуском ресурса, необходим свежий взгляд на сайт.

Задачи следующие. 

1) Найти общие замечания по сайту.

2) Создать удобный интерфейс бронирования занятий. Это 3 модальных окна. Человек выбирает, даты, время, кол-во учавствующих, и добавляет экстра сервисы.

3) Создать новый дизайн для отображения списка заятий. Сейчас дизайн есть, но без крсивого отображения экстра сервисов.

Поэтому тут есть 2 варианта - a ) оставляем текущий и добавляем просмотр сервисов в отдельном окне.  b) переделываем дизайн. Выбор будет после согласования

4) Существуют групповые ивенты. В них есть тренеры и клиенты. Нужно выровнить редактирование клиентов, тренеров(это раздел на странице).

В сумме вам придется разработать примерно 3 модальных окна, и (возможно) 1.5 страницу.

На страницы которые нужно переделывать есть исходники PSD.

В комментариях напишите пожалуйста примерный бюджет.

Я посмотрю ваше портфолио. Позже мы свяжемся, созвонимся, и пройдемся по сайту. Главное это интерфейс бронирования. Мы окончательно согласуем план работ и я вас утвержду.

Преимущество будет отдано тем, кто умеет создавать сложные интерфейсы. Дизайн уже есть, нужно улучшить управление на определенных элементах. 

8 лет назад
lokoArt90
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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