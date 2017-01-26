Интерфейс бронирования занятий плюс правки по сайту

Перед запуском ресурса, необходим свежий взгляд на сайт.

Задачи следующие.

1) Найти общие замечания по сайту.

2) Создать удобный интерфейс бронирования занятий. Это 3 модальных окна. Человек выбирает, даты, время, кол-во учавствующих, и добавляет экстра сервисы.

3) Создать новый дизайн для отображения списка заятий. Сейчас дизайн есть, но без крсивого отображения экстра сервисов.

Поэтому тут есть 2 варианта - a ) оставляем текущий и добавляем просмотр сервисов в отдельном окне. b) переделываем дизайн. Выбор будет после согласования

4) Существуют групповые ивенты. В них есть тренеры и клиенты. Нужно выровнить редактирование клиентов, тренеров(это раздел на странице).

В сумме вам придется разработать примерно 3 модальных окна, и (возможно) 1.5 страницу.

На страницы которые нужно переделывать есть исходники PSD.

В комментариях напишите пожалуйста примерный бюджет.

Я посмотрю ваше портфолио. Позже мы свяжемся, созвонимся, и пройдемся по сайту. Главное это интерфейс бронирования. Мы окончательно согласуем план работ и я вас утвержду.

Преимущество будет отдано тем, кто умеет создавать сложные интерфейсы. Дизайн уже есть, нужно улучшить управление на определенных элементах.