ТЗ вложено.
Интерфейс бронирования занятий плюс правки по сайту
Перед запуском ресурса, необходим свежий взгляд на сайт.
Задачи следующие.
1) Найти общие замечания по сайту.
2) Создать удобный интерфейс бронирования занятий. Это 3 модальных окна. Человек выбирает, даты, время, кол-во учавствующих, и добавляет экстра сервисы.
3) Создать новый дизайн для отображения списка заятий. Сейчас дизайн есть, но без крсивого отображения экстра сервисов.
Поэтому тут есть 2 варианта - a ) оставляем текущий и добавляем просмотр сервисов в отдельном окне. b) переделываем дизайн. Выбор будет после согласования
4) Существуют групповые ивенты. В них есть тренеры и клиенты. Нужно выровнить редактирование клиентов, тренеров(это раздел на странице).
В сумме вам придется разработать примерно 3 модальных окна, и (возможно) 1.5 страницу.
На страницы которые нужно переделывать есть исходники PSD.
В комментариях напишите пожалуйста примерный бюджет.
Я посмотрю ваше портфолио. Позже мы свяжемся, созвонимся, и пройдемся по сайту. Главное это интерфейс бронирования. Мы окончательно согласуем план работ и я вас утвержду.
Преимущество будет отдано тем, кто умеет создавать сложные интерфейсы. Дизайн уже есть, нужно улучшить управление на определенных элементах.
Заявки фрилансеров
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