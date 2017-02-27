Нужен качественный и строгий дизайн для рейтинга форекс/бинарных опционов. Логотип и цветовая гамма уже выбрана. На все страницы есть прототипы и четкая структура. Текста уже написаны. Необходимо все грамотно ...
Дизайн лендинга
ТЗ вложено.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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