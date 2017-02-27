Дизайн лендинга

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка323 просмотра

ТЗ вложено.

8 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$300
10 дней
Получил качественный дизайн лендинга, доволен работой с Алексеем.
Сотрудничество прошло успешно, благодарю за проект.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
Лучший веб-дизайнер мая
#1
Дизайн сайтов

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