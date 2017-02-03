Лендинг (дизайн) для акции (финансовые услуги)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок180 просмотров

Необходимо создать лендинг по ТЗ без размещения,  

макет описан в ТЗ

Тема: акция от форекс брокера (финансовые услуги)

оплата договорная

8 лет назад
imhoteppp
Дмитрий 
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$70
3 дня
Татьяна спасибо огромного, с вами легко работать... результатом доволен. Будем и дальше сотрудничать.
Хорошо поработали, спасибо за проект. Удачи и процветания Вашему бизнесу!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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