Необходимо создать лендинг по ТЗ без размещения, макет описан в ТЗ Тема: акция от форекс брокера (финансовые услуги) оплата договорная
Дизайн внутренних страниц
Нужено сделать адаптивный дизайн 4 внутренних страниц и первого экрана на главной.
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