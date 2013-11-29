Исправить работу формы обратной связи на Yii

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Закрыт5 заявок82 просмотра

Простой сайт, разработанный на фреймворке Yii

При отправке сообщения через форму обратной связи на сайте, на почту приходят только названия полей, без заполненных пользователем данных.

Цену предлагайте

Yii
11 лет назад
mikhailtt
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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