Подтверждение регистрации через SMS для ocStore

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Требуется модуль подтверждения регистрации через SMS для ocStore 1.5.5.1.1 путем отправки кода пользователю на телефон и ввода его пользователем в форму регистрации на сайте.

ocStore
11 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров