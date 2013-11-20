Натянуть 5 старниц дизайна и сделать новый раздел

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Есть PSD 5 страниц, нужно натянуть на вордпресс и сделать новый раздел - ищу инвестора.

ТЗ и дизайн чтоб понятнее было что требуется в приложении.

WordPress
11 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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