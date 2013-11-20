1. Нужно сделать скрипт чтоб сортировал 1.1 Произвольный (выбирается интервал дат от 20.11.2013 по 29.11.2013) 1.2 Текущий день 1.3 Текущий месяц 1.4 с прошлого месяца 1.5 с позапрошлого месяца ...
Натянуть 5 старниц дизайна и сделать новый раздел
Есть PSD 5 страниц, нужно натянуть на вордпресс и сделать новый раздел - ищу инвестора.
ТЗ и дизайн чтоб понятнее было что требуется в приложении.
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