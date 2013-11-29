Требуется php программист для работы с проектом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки161 просмотр

Здравствуйте уважаемые разработчики

В команду требуется php программист для работы с существующим проектом.

Сайт сделан на самописном движке (студенческая биража по типу фриланс биржы), требуется разобраться в коде

и продолжить работу по ТЗ.

Оплата сдельная, в дальнейшем возможен перевод на потоянку

PHP
11 лет назад
minus90
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$60
2 дня
Отличный специалист, сделал все быстро и качественно. Рекомендую!
Работал с Анатолием некоторое время. Потом у меня появились проблемы со временем, соответственно перестали работать. Полное задание с описанием и оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад