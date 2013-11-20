Задача для специалиста webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки72 просмотра

На сайте на базе webasyst если в урлы добавлять ссылки /blog/22/?view=articles и подобные то открывается та же страница, а должна отдавать 404 ошибку.

Нужен специалист в этом движке (с отзывами и портфолио) для решения это задачи.

Webasyst
11 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

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