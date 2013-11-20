Доработать сайт на OpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки164 просмотра

Нужно добавить текстовый блок в футер и вывести дополнительное меню на выбранные разделы сайта.

Более конкретное задание и новые макеты в приложении.

Система управления интернет-магазином - OpenCart

Сайт - http://zverolash.com.ua

Opencart
11 лет назад
Andrey-UA
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров