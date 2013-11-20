Добрый день. Необходимо сделать следующее. Есть сайт на drupal - кабельное телевидение. Нужно сделать оплату услуг на сайте. 1) Должен быть личный кабинет. Пользователь регистрируется на сайте, входит в личный кабинет, ему ...
Доработать сайт на OpenCart
Нужно добавить текстовый блок в футер и вывести дополнительное меню на выбранные разделы сайта.
Более конкретное задание и новые макеты в приложении.
Система управления интернет-магазином - OpenCart
Сайт - http://zverolash.com.ua
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт на OsCommerce возникает постоянно ошибка 504 Gateway Time-out через каждые 5 - 10 минут работы. Помогает только перезагрузка сервера. Необходимо найти и устранить проблему.Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Нужно видео 1080x1920 вставить на сайт, чтобы были версии 1920x1080 i 720, БЕЗ потери качество во fleshe.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется подправить дизайн на джумле (версия 2.5), найти и поставить, настроить калькулятор услуг, каталог товаров, без корзины, форма отправки данных, никаких предоплат или сбр, все делаете на своем хостинге (даю бекап), после утверждения оплата и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
На сайте на базе webasyst если в урлы добавлять ссылки /blog/22/?view=articles и подобные то открывается та же страница, а должна отдавать 404 ошибку. Нужен специалист в этом движке (с отзывами и портфолио) для ...Закрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Нужен скрипт который искал бы товары в оlной таблице mysql и сравнивал с товарами в другой таблице mysql. Более детальная информация во вложении...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые разработчики В команду требуется php программист для работы с существующим проектом. Сайт сделан на самописном движке (студенческая биража по типу фриланс биржы), требуется разобраться в коде ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется модуль подтверждения регистрации через SMS для ocStore 1.5.5.1.1 путем отправки кода пользователю на телефон и ввода его пользователем в форму регистрации на сайте.Закрыт11 лет назад
1. Нужно сделать скрипт чтоб сортировал 1.1 Произвольный (выбирается интервал дат от 20.11.2013 по 29.11.2013) 1.2 Текущий день 1.3 Текущий месяц 1.4 с прошлого месяца 1.5 с позапрошлого месяца ...Закрыт11 лет назад
Есть PSD 5 страниц, нужно натянуть на вордпресс и сделать новый раздел - ищу инвестора. ТЗ и дизайн чтоб понятнее было что требуется в приложении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад