Оплата услуг на друпал

Добрый день. Необходимо сделать следующее. Есть сайт на drupal - кабельное телевидение. Нужно сделать оплату услуг на сайте.

1) Должен быть личный кабинет. Пользователь регистрируется на сайте, входит в личный кабинет, ему выскакивает сообщение что в течении 5 дней будет внесен его баланс. Т.е. администратор вносит долги (или авансы) по каждому пользователю. Когда пользователь хочет оплатить услуги он видит свой баланс, далее в окно вводит сумму для пополнения, и оплачивает. Соответственно изменяется баланс. Также каждый месяц 1-го числа у всех пользователей автоматически баланс уменьшается на определенную сумму.

2) Помимо личного кабинета на сайте должен быть модуль оплаты (без регистрации на сайте). Т.е. человек зашел на сайт ввел: номер л/с, адрес, фамилию, сумму оплаты и оплатил.

Стоимость и сроки?