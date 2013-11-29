50 сателитов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки125 просмотров

Сделать 50 сателитов, по 25 страниц в каждом 2 и 3 уровня. Тематика - развлечения. Текст от 1900 знаков на странице +картинка. Меню на каждой странице, слева или справа.

11 лет назад
mikolashenderovi
Шендерович 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров