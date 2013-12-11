Сверстать формы обратной связи, поправить верстку

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка86 просмотров

Сверстать формы обратной связи, поправить верстку, запрогить. Магазин на опенкарт.

Срок исполнения 5 часов, бюджет оиентировочный 20 уе, возможна небольшая корректировка в сторону увеличения. Новичков и исполнителей без опыта прошу не писать. За подробностями обращайтесь в личку (детально все обсудим). Оплата яндекс деньгами или вебмани.

Opencart
11 лет назад
1z2x3c
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

zaraffa
Алекс 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличный специалист. Работа выполнена качественно и в соответствии со всеми изложенными требованиями.

Заявки фрилансеров

zaraffa
Алекс 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад