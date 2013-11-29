Постоянное сотрудничество подразумевает занятость дней 15-20 в месяц для создания ряда сайтов. Первый будет- Подбор по легковым и грузовым автосервисам, автомойкам, шиномонтажам и пр. с определением точного местоположения пользователя и схемой проезды ...
Требуется создать плагин для Shop Script 5
Требуется разработать плагин для http://www.shop-script.ru 5-ой версии.
Вкратце о плагине:
На странице карточки товара нужно будет выводить ссылки на сертификаты, документацию, эксперименты.
Тз в приложении.
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