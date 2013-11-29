Нужен программист на постоянное сотрудничество.

Постоянное сотрудничество подразумевает занятость дней 15-20 в месяц для создания ряда сайтов.

Первый будет- Подбор по легковым и грузовым автосервисам, автомойкам, шиномонтажам и пр. с определением точного местоположения пользователя и схемой проезды до сервиса. Адаптивный сайт. Парсер Яндекс.Карт.

Уважаемые мастера, чтобы не тратить ни мое ни свое время в заявке указывайте сколько РЕАЛЬНО времени Вы можете уделять моим проектам в месяц и, соответственно, за какое вознаграждение. Ваши умения (специализация, знание фреймворков, CMS и т.п. ). А также, !ОБЯЗАТЕЛЬНО!, пишите какие высоконагруженные сайты уже делали.

Благодарю за внимание!