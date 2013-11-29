Когда сможете приступить? Сроки? Стоимость? Спасибо. ===== есть файл market.php он создает файл для яндекс маркета из магазина на vamshop . нужно чтобы ...
Требуется профессиональный php-разработчик
В европейскую компанию на рефакторинг крупной социальной сети требуется профессиональный php-разработчик.
Занятость постоянная, полный рабочий день. Работа удаленная.
Требования:
- Ответственность, надежность
- Знания и опыт работы с php 4.x-5.x/HTML/CSS, Javascript/AJAX/jQuery
- Опыт работы с БД MySql 4.x-5.x
- Способность разбираться в чужом коде
- Опыт работы с php-фреймворками
- Отличное знание принципов ООП, шаблонов проектирования, рефакторинга, умение писать читаемый и расширяемый код
- Английский не ниже среднего
Особо приветствуется:
- Опыт работы с высоконагруженными системами
- Стремление к профессиональному развитию
- Любовь к структурному и красивому коду + комменты
- Умение находить нестандартные решения задач
- Приверженность выполнять работу максимально качественно
- Опыт работы с svn, jira
Мы предлагаем:
- Интересные, развивающие задачи
- Высокий уровень оплаты труда
- Серьезные перспективы профессионального и финансового роста
- Работа в дружеском, многонациональном коллективе
Оплата по результатам собеседования.
По этой вакансии будет принято на работу два специалиста. В вашей заявке старайтесь максимально раскрыть свои навыки и опыт работы.
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