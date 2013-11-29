Требуется профессиональный php-разработчик

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки165 просмотров

В европейскую компанию на рефакторинг крупной социальной сети требуется профессиональный php-разработчик.

Занятость постоянная, полный рабочий день. Работа удаленная.

Требования:

- Ответственность, надежность

- Знания и опыт работы с php 4.x-5.x/HTML/CSS, Javascript/AJAX/jQuery

- Опыт работы с БД MySql 4.x-5.x

- Способность разбираться в чужом коде

- Опыт работы с php-фреймворками

- Отличное знание принципов ООП, шаблонов проектирования, рефакторинга, умение писать читаемый и расширяемый код

- Английский не ниже среднего

Особо приветствуется:

- Опыт работы с высоконагруженными системами

- Стремление к профессиональному развитию

- Любовь к структурному и красивому коду + комменты

- Умение находить нестандартные решения задач

- Приверженность выполнять работу максимально качественно

- Опыт работы с svn, jira

Мы предлагаем:

- Интересные, развивающие задачи

- Высокий уровень оплаты труда

- Серьезные перспективы профессионального и финансового роста

- Работа в дружеском, многонациональном коллективе

Оплата по результатам собеседования.

По этой вакансии будет принято на работу два специалиста. В вашей заявке старайтесь максимально раскрыть свои навыки и опыт работы.

AJAXCSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
11 лет назад
Krac
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров