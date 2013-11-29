Правка файла market.php движка vamshop

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Завершен1 заявка101 просмотр

Когда сможете приступить? Сроки? Стоимость? Спасибо.

=====

есть файл market.php он создает файл для яндекс маркета из магазина на vamshop . нужно чтобы когда он работает и собирает данные по категории товара, если не находит в БД категорию для товара то по умолчанию забивал бы id категории 267

или так: всегда ставит категорию 267, а если в БД находит в таблице products_to_categories для id продукта значение categories_id то ставит его

вот фрагмент кода:

vam_yml_out(' ' . $products['categories_id'] . '');

if($display_all_categories) {

$p2c_query = vam_db_query("SELECT categories_id

FROM " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . "

WHERE products_id=" . (int)$products['products_id'] . "

AND categories_id

while($p2c = vam_db_fetch_array($p2c_query)) {

vam_yml_out(' ' . $p2c['categories_id'] . '');

}

}

11 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
20 часов назад
11 лет назад
$10
1 день
10 из 10. Рекомендую!
Задача была поставлена понятно, оплату получил вовремя, сотрудничеством доволен. Андрею спасибо.

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Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
20 часов назад
11 лет назад
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