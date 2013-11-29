Партнерская система на GAE (Java)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок141 просмотр

Продолжить работу над разработкой партнерской системы на Google App Engine, Java.

Основные функции:

-импорт/экспорт данных (файлы, почта, xml, etc.)

-интеграция со сторонними API

-визуализация данных

Java
11 лет назад
newbot
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров