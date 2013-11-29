Синхронизация \загрузка через YML в битрикс

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Закрыт2 заявки107 просмотров

Необходимо реализовать загрузку акционных товаров через YML формат в каталог Битрикса

В ЛС сроки стоимость + рекомендации по улучшению решения

11 лет назад
vladislav-gusar
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров