Доработка сайта php, CSS, дизайн + желательно JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки151 просмотр

Задача: Доделать сайт-визитку Клуба. Задания небольшие, несложные.

Требования: Знание php, CSS и, желательно, JavaScript и движка WordPress. Культура кодирования, качество, ответственность, соблюдение оговоренных сроков.

Условия: Сроки, стоимость и способы оплаты оговариваются заранее. Стоимость ТЗ расписывается по пунктам. Быть на связи по телефону (хотя-бы в рабочее время).

Перспектива: Разработка такого же сайта "с нуля под ключ".

Если согласны – задание и доступ к кодам сайта вышлю.

С уважением, Илья Белов.

CSSJavaScriptPHPWordPress
11 лет назад
skif-235
Илья 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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