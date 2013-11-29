Доработка сайта php, CSS, дизайн + желательно JS

Задача: Доделать сайт-визитку Клуба. Задания небольшие, несложные.

Требования: Знание php, CSS и, желательно, JavaScript и движка WordPress. Культура кодирования, качество, ответственность, соблюдение оговоренных сроков.

Условия: Сроки, стоимость и способы оплаты оговариваются заранее. Стоимость ТЗ расписывается по пунктам. Быть на связи по телефону (хотя-бы в рабочее время).

Перспектива: Разработка такого же сайта "с нуля под ключ".

Если согласны – задание и доступ к кодам сайта вышлю.

С уважением, Илья Белов.