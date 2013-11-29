Простейший скрипт обработки XML Xml отправляет данные и их нужно обработать. Подробности в аське или скайпе Нужно сейчас
Верстка + программирование Drupal
Срочно требуется сделать верстку сайта + функционал на друпал.
Страница которую нужно сделать прикреплена.
Сроки 1 день.
Заявки фрилансеров
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