Нужно доработать (точнее обучить) уже имеющийся парсер товаров фото описания и цены с microtron.ua

Сейчас парсер берёт товар с сайта microtron.ua и запихивает товар ко мне на сайт (opencart)

если товар уже у меня на сайте, а у донора его нет товар удляется.

, но у донора есть товар которого нет в наличии вот так это выглядит

http://www.microtron.ua/goods#p56078

то есть раньше ко мне на сайт этот товар попал, а у донора его не стало, а у меня он висит мёртвым грузом

нужно сделать так чтобы если товар у донора был без цены как здесь http://www.microtron.ua/goods#p56078

то у меня товар выключался ну или удалялся…

, а если вот так http://www.microtron.ua/goods#p96981

то если товара у меня нет то добавляется с этой ценой нет так ≈5248.00 грн, а просто 5248.00 грн если у меня этот товар был то просто менять цену.