Веб-программист.

Нужны специалисты по движку OpenCart. Есть постоянная работа. Ищем истинных специалистов, а не людей, которые только попусту тратят наше время. Нужно будет вносить правки на сайт, создавать шаблоны сайтов и т.д. Работы будет хватать, хорошо платим. Для начала желающим предлагаем внести несколько правок на один из наших сайтов, плюс подключить фильтры (для поиска). Подробное ТЗ всем желающим в личку.