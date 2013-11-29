Веб-программист.

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Закрытнет заявок101 просмотр

Нужны специалисты по движку OpenCart. Есть постоянная работа. Ищем истинных специалистов, а не людей, которые только попусту тратят наше время. Нужно будет вносить правки на сайт, создавать шаблоны сайтов и т.д. Работы будет хватать, хорошо платим. Для начала желающим предлагаем внести несколько правок на один из наших сайтов, плюс подключить фильтры (для поиска). Подробное ТЗ всем желающим в личку.

Opencart
11 лет назад
Eu_Poprotsky
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

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