Написать скрипт

Скрипт, который будет заливать ролики на мои каналы ютьюб, при этом давая роликам рандомные названия и подставляя к каждому ролику заголовок, описание и теги из текстовых файлов которые я укажу.

Всё должно быть максимально просто, можно без интерфейса, ну или какой-нибудь самый примитивный.

Более подробная информация будет отправлена людям подавшим заявку.

Бюджет 2500 рублей