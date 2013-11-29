Написать скрипт

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок185 просмотров

Скрипт, который будет заливать ролики на мои каналы ютьюб, при этом давая роликам рандомные названия и подставляя к каждому ролику заголовок, описание и теги из текстовых файлов которые я укажу.

Всё должно быть максимально просто, можно без интерфейса, ну или какой-нибудь самый примитивный.

Более подробная информация будет отправлена людям подавшим заявку.

Бюджет 2500 рублей

11 лет назад
zoomua
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров