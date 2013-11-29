Не обрабатывается PHP в визуальном редакторе.

Нужно чуть подправить PHP файл в вордпресе, я не знаю что случилось но вообщем я сменил только тайтл в админ панели и у меня вывод записей привратился в пхп код.

Нужно этот код запустить теперь както, т.е. чтобы выводились снова записи а не пхп.

Прикладываю фото вот что было на сайте до (вывод записей) - фото 1

Вот что случилось после того как я изменил тайтл у страницы только в админ панели и сохранил.

(вылез пхп)

Фото 2

Вот она эта страница (фото 3)

Где я изменил тайтл

Вот страница с пхп теперь http://gid-stroy63.ru/useful-articles/

Вообщем нужно чтобы было "До" - выводились записи

Доступ предоставлю к чему нужно.