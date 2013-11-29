Скрипт, который будет заливать ролики на мои каналы ютьюб, при этом давая роликам рандомные названия и подставляя к каждому ролику заголовок, описание и теги из текстовых файлов которые я укажу. Всё должно ...
Не обрабатывается PHP в визуальном редакторе.
Нужно чуть подправить PHP файл в вордпресе, я не знаю что случилось но вообщем я сменил только тайтл в админ панели и у меня вывод записей привратился в пхп код.
Нужно этот код запустить теперь както, т.е. чтобы выводились снова записи а не пхп.
Прикладываю фото вот что было на сайте до (вывод записей) - фото 1
Вот что случилось после того как я изменил тайтл у страницы только в админ панели и сохранил.
(вылез пхп)
Фото 2
Вот она эта страница (фото 3)
Где я изменил тайтл
Вот страница с пхп теперь http://gid-stroy63.ru/useful-articles/
Вообщем нужно чтобы было "До" - выводились записи
Доступ предоставлю к чему нужно.
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