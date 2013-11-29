Нужно чуть подправить PHP файл в вордпресе, я не знаю что случилось но вообщем я сменил только тайтл в админ панели и у меня вывод записей привратился в пхп код. Нужно этот код запустить ...
Модуль для santafox
Требуется модуль календарь событии для CMS SANTAFOX
ссылка http://www.santafox.ru/
в админке возможность добавлять и удалять события по датам, для пользователя показ календаря на месяц, цифра с имещимся событием должна иметь другой цвет, возможность выбора месяца и года, при наведении курсора на дату всплывающая подсказка с заголовком новости, при нажатии переход на страницу события.
Или если существует другая возможность добавить такой календарь напишите в личку обсудим.
Оплата предпочтительно на Paypal или на Webmoney
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