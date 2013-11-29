Модуль для santafox

Требуется модуль календарь событии для CMS SANTAFOX

ссылка http://www.santafox.ru/

в админке возможность добавлять и удалять события по датам, для пользователя показ календаря на месяц, цифра с имещимся событием должна иметь другой цвет, возможность выбора месяца и года, при наведении курсора на дату всплывающая подсказка с заголовком новости, при нажатии переход на страницу события.

Или если существует другая возможность добавить такой календарь напишите в личку обсудим.

Оплата предпочтительно на Paypal или на Webmoney