Перенести магазин на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Необходимо перенести сайт с ShopScripta на OpenCart

материал и урлы необходимо сохранить

Жду от вас предложение цены и сроков

Opencart
11 лет назад
denvep
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров