Сделать правки на сайте

Добрый день. Нужны услуги веб-программист. На данный момент есть небольшой список ТУДУ, который нужно сделать. Человек который занимался сайтом на связь выходит (оплату получил в полном объеме, а теперь игнорирует, чтобы не доделывать). Сайт на CMS - MODX. Оплата договорная.

Далее нужны будут небольшие правки, доработки кода, исправление багов. Если хорошо себя зарекомендуете, то смогу подключать и к новым проектам.