Доработка Flash сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки84 просмотра

Требуется доработать Flash сайт, убрать музыку, поработать со шрифтом, добавить несколько новых разделов для наполнения контентом (на 90% фото). Так же нужно доработать мобильную версию сайта. Адрес сайта http://www.help-in-china.com/#/splash-page/.

11 лет назад
Vladimir2373
Владимир 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров