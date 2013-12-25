Доработка codeigniter

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки418 просмотров

Codeigniter – выполняет функцию загрузки прайс листов.

Требуется произвести работы согласно тех. заданию.

Цена и сроки обязательны!

Предложения без указания цены и сроков выполнения рассматриваться не будут!

CodeIgniter
11 лет назад
lucky2
Игорь 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
11 лет назад
$500
10 дней
Отлично выполненная работа. Быстро и в срок. Хорошее понимание тех. задания. Работа на 10!
Грамотная постановка задачи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
11 лет назад