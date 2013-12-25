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Доработка codeigniter
Codeigniter – выполняет функцию загрузки прайс листов.
Требуется произвести работы согласно тех. заданию.
Цена и сроки обязательны!
Предложения без указания цены и сроков выполнения рассматриваться не будут!
Выбранный исполнитель
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