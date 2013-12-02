Создать скрипт вывода группы картинок

Необходим скрипт который будет расставлять картинки как вконтакте.

Условия:

1. Вы должны предоставить рабочий вариант с заливкой любых картинок на своем вебхосте.

2. Должны быть задаваемые параметры ширины области где будут картинки. Сделать поле в которые можно записать. и кнопку при нажатии которой происходит обновление.

3. 2 ряда картинок не больше. 3 ряда нельзя.

4. В примере загружать картинки через диалоговое окно или перетаскиванием

то есть сделать точно так же как и вконтакте выводятся несколько картинок в одном посте.

В рабочей программе я должен увидеть следующее:

Заливаю фотку она сразу делается в размер определенной области(конечно же пропорции картинки не изменяются то есть она не сплющивается нигде но может изменять размеры с соблюдением пропорций, если картинка одна то занимает всю ширину).

Заливаю еще одну картинки выстраиваются.

и тд.

используем PHP + javascript + jquerry