Codeigniter – выполняет функцию загрузки прайс листов. Требуется произвести работы согласно тех. заданию. Цена и сроки обязательны! Предложения без указания цены и сроков выполнения рассматриваться не ...
Создать скрипт вывода группы картинок
Необходим скрипт который будет расставлять картинки как вконтакте.
Условия:
1. Вы должны предоставить рабочий вариант с заливкой любых картинок на своем вебхосте.
2. Должны быть задаваемые параметры ширины области где будут картинки. Сделать поле в которые можно записать. и кнопку при нажатии которой происходит обновление.
3. 2 ряда картинок не больше. 3 ряда нельзя.
4. В примере загружать картинки через диалоговое окно или перетаскиванием
то есть сделать точно так же как и вконтакте выводятся несколько картинок в одном посте.
В рабочей программе я должен увидеть следующее:
Заливаю фотку она сразу делается в размер определенной области(конечно же пропорции картинки не изменяются то есть она не сплющивается нигде но может изменять размеры с соблюдением пропорций, если картинка одна то занимает всю ширину).
Заливаю еще одну картинки выстраиваются.
и тд.
используем PHP + javascript + jquerry
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