Codeigniter – выполняет функцию загрузки прайс листов. Требуется произвести работы согласно тех. заданию. Цена и сроки обязательны! Предложения без указания цены и сроков выполнения рассматриваться не ...
Апгрейд функционала модуля
Самописная кмс, php, OOП, система шаблонов
Расширить функционал модуля.
Кол-во пунктов: 6
1.Вывод на странице поиска, релевантных ей категорий
2.Вывод на странице категорий, релевантных ей других страниц поиска
3.Изменить алгоритм заноса запросов в базу
4.Аннотация на странице поиска
5.Исправить ошибку в url при пагинации
6.Экспорт выведенных результатов в эксель
Подробное ТЗ по запросу.
Долгосрочное сотрудничество.
Предложения исполнителей с историей профиля менее года, не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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