Апгрейд функционала модуля

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Самописная кмс, php, OOП, система шаблонов

Расширить функционал модуля.

Кол-во пунктов: 6

1.Вывод на странице поиска, релевантных ей категорий

2.Вывод на странице категорий, релевантных ей других страниц поиска

3.Изменить алгоритм заноса запросов в базу

4.Аннотация на странице поиска

5.Исправить ошибку в url при пагинации

6.Экспорт выведенных результатов в эксель

Подробное ТЗ по запросу.

Долгосрочное сотрудничество.

Предложения исполнителей с историей профиля менее года, не рассматриваются.

PHP
11 лет назад
webjournal
Павел 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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