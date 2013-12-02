Модуль загрузки табличных данных в приложение YII

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки133 просмотра

Требуется разработать модуль для загрузки пользовательских табличных данных в БД веб-приложения, реализованного на YII. Необходимо загружать как электронные таблицы excel так и текстовые файлы формата LAS. После загрузки нужно провести предварительный разбор файла и предлагать пользователю форму настройки правил импорта: какие колонки, с какой строки, в какие столбцы таблицы БД, с какими именами и т.д. После подтверждения корректно заполненной формы проводится загрузка выбранных данных в таблицы БД, в процессе импорта нужно контролировать валидность загружаемых данных, на экране обновлять процесс-бар, при необходимости выдавать предупреждения о некорректных данных. Подробности описаны в техническом задании на разработку.

Yii
11 лет назад
synorov
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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