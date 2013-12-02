Модуль загрузки табличных данных в приложение YII

Требуется разработать модуль для загрузки пользовательских табличных данных в БД веб-приложения, реализованного на YII. Необходимо загружать как электронные таблицы excel так и текстовые файлы формата LAS. После загрузки нужно провести предварительный разбор файла и предлагать пользователю форму настройки правил импорта: какие колонки, с какой строки, в какие столбцы таблицы БД, с какими именами и т.д. После подтверждения корректно заполненной формы проводится загрузка выбранных данных в таблицы БД, в процессе импорта нужно контролировать валидность загружаемых данных, на экране обновлять процесс-бар, при необходимости выдавать предупреждения о некорректных данных. Подробности описаны в техническом задании на разработку.