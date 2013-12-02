Создание партнерской сети

Требуется создание партнерки. Есть площадка написанная на YII для нее нужно создать приложение или дописать прогу которая будет учитывать переходы с моего сайта на сайт партнера и регистрировать суммы покупок. Вообщем кто знаком с партнерками пишите! Возможно оплачу тому специалисту, который проконсультирует меня или поможет запустить проект.