idoziru

Дмитрий idoziru

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Компания "РЕДОКС" является сервисной компанией в области перевода документов в электронный вид, создания информационных систем и систем автоматизации деятельности архивов.

Наша компания работает на рынке с 2005 года. За это время нами было выполнено множество проектов различной сложности и масштаба. Мы работаем практически с любыми типами оригиналов, практически любых размеров. Наш опыт позволяет осуществлять комплексные проекты по созданию и наполнению сложных распределённых систем.

  • Сайта на Wordpress (верстка+программирование)

    $250

    1. Сайт состоит из главной+3 внутренние (похожи) + 3 калькулятора 2. Использовать хотим Worpdress CMS 3. Все PSD и шрифты есть Логика калькуляторов - https://docs.google.com/document/d/1_HubH-MHuEP_jk1qnbX1O7Hfu4ZqioaV0_wvafjOe4g/pub С вам оценка по срокам.

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работы по Wordpress (не сложные, 4-6 часов)

    $100

    ТЗ https://docs.google.com/document/d/1vcwf7SwXCXRNIQid5nR1KoSJML6_tsqTmfCxXV6cN7M/pub К нему прилагается блок схема https://dl.dropboxusercontent.com/u/31218783/bh-d/bhd.jpg В ТЗ есть несколько вопросов еще, на которые будут ответы. Но они не вносят изменения в функционал. Все работы на тестовом сервере будут, он уже поднят. http://bhd.vsekotletki.ru/dizain-kvartiry/ ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правки в дизайн сайта

    $100

    Прикладываю ТЗ и примерные сетки страниц (сетка, это не то, как выглядит, а как расположены объекты) С вас обязательно оценка времени (мы понимаем, что это все же творчество и оценка примерная), и в идеале три последних ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовка дизайн по jpg макетам

    С вас сроки и цена Дизайнер сделал макеты и пропал У нас есть все макеты в jpg (прикладываю) Нам надо отрисовать их PSD (тексты для макета есть в пдф, можно копировать-вставить перепечатывать ничего не надо) И внести правки home-1 Вместо газеты ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн промосайта по готовой схеме

    Идея сайта: у нас есть в наличии в отсканированном виде весь архив газеты Правда с 197 по 1995 год. Мы хотим сделать удобный сервис по поиску и покупки этих материалов. У нас есть сетка всех страниц ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать простую систему перелинковки сайтов

    Бюджет по договоренности. Напишите еще примерные сроки и технологию. Сделать простую систему перелинковки сайтов Ниже небольшое описание. С вас примерная цена и сроки. Технология реализации. Вопросы, если есть. Как работает система: - сайт ставит код вызова ссылок ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
verhmax
Максим 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Сделать простую систему перелинковки сайтов
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую.
Все супер, сделали все по ТЗ и в срок, код комментируется. Будем обращаться еще.
Ответный отзыв