1. Сайт состоит из главной+3 внутренние (похожи) + 3 калькулятора 2. Использовать хотим Worpdress CMS 3. Все PSD и шрифты есть Логика калькуляторов - https://docs.google.com/document/d/1_HubH-MHuEP_jk1qnbX1O7Hfu4ZqioaV0_wvafjOe4g/pub С вам оценка по срокам.
Компания "РЕДОКС" является сервисной компанией в области перевода документов в электронный вид, создания информационных систем и систем автоматизации деятельности архивов.
Наша компания работает на рынке с 2005 года. За это время нами было выполнено множество проектов различной сложности и масштаба. Мы работаем практически с любыми типами оригиналов, практически любых размеров. Наш опыт позволяет осуществлять комплексные проекты по созданию и наполнению сложных распределённых систем.
- $250Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
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ТЗ https://docs.google.com/document/d/1vcwf7SwXCXRNIQid5nR1KoSJML6_tsqTmfCxXV6cN7M/pub К нему прилагается блок схема https://dl.dropboxusercontent.com/u/31218783/bh-d/bhd.jpg В ТЗ есть несколько вопросов еще, на которые будут ответы. Но они не вносят изменения в функционал. Все работы на тестовом сервере будут, он уже поднят. http://bhd.vsekotletki.ru/dizain-kvartiry/ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Прикладываю ТЗ и примерные сетки страниц (сетка, это не то, как выглядит, а как расположены объекты) С вас обязательно оценка времени (мы понимаем, что это все же творчество и оценка примерная), и в идеале три последних ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
С вас сроки и цена Дизайнер сделал макеты и пропал У нас есть все макеты в jpg (прикладываю) Нам надо отрисовать их PSD (тексты для макета есть в пдф, можно копировать-вставить перепечатывать ничего не надо) И внести правки home-1 Вместо газеты ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад
Идея сайта: у нас есть в наличии в отсканированном виде весь архив газеты Правда с 197 по 1995 год. Мы хотим сделать удобный сервис по поиску и покупки этих материалов. У нас есть сетка всех страниц ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Бюджет по договоренности. Напишите еще примерные сроки и технологию. Сделать простую систему перелинковки сайтов Ниже небольшое описание. С вас примерная цена и сроки. Технология реализации. Вопросы, если есть. Как работает система: - сайт ставит код вызова ссылок ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад