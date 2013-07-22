С вас сроки и цена Дизайнер сделал макеты и пропал У нас есть все макеты в jpg (прикладываю) Нам надо отрисовать их PSD (тексты для макета есть в пдф, можно копировать-вставить перепечатывать ничего не надо) И внести правки home-1 Вместо газеты ...