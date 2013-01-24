Необходимо отредактировать текст

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Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка107 просмотров
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язак английский

11 лет назад
abby
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sobbber
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Все отлично и даже раньше по времени!
Рекомендую Александра как ответственного и знающего свое дело заказчика. оплата своевременная, задание поставлено четко. буду рада дальнейшему сотрудничеству.