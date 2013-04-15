Kulex

Алексей Kulex

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Фотомонтаж , создание флеш сайтов-визиток, создание сайтов на Joomla, блоги на Wordpress. Самые низкие цены.

  • Шаблон для Joomla 3+

    Здравствуйте, Игорь! Вот дизайнер наманьячила такой дизайн. Как бы всё это сверстать под Joomla 3? Есть ещё поясняющие материалы... Не прикрепляются к этому посланию...

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт на Joomla

    Нужен сайт на Joomla, который являл бы собой (по структуре) примерную копию сайта, созданного на 1C-Bitrix. Собственно, проблема только в выводе изображений с подписями - ценами. Не знаю как реализовать. Вот сайт, который нужно "скопировать" ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад