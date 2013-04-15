Здравствуйте, Игорь! Вот дизайнер наманьячила такой дизайн. Как бы всё это сверстать под Joomla 3? Есть ещё поясняющие материалы... Не прикрепляются к этому посланию...
Системы управления (CMS)нет заявок
Закрыт
9 лет назад
Фотомонтаж , создание флеш сайтов-визиток, создание сайтов на Joomla, блоги на Wordpress. Самые низкие цены.
Здравствуйте, Игорь! Вот дизайнер наманьячила такой дизайн. Как бы всё это сверстать под Joomla 3? Есть ещё поясняющие материалы... Не прикрепляются к этому посланию...
Нужен сайт на Joomla, который являл бы собой (по структуре) примерную копию сайта, созданного на 1C-Bitrix. Собственно, проблема только в выводе изображений с подписями - ценами. Не знаю как реализовать. Вот сайт, который нужно "скопировать" ...