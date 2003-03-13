Склеить 1 панораму

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрытнет заявок123 просмотра

Есть около 40, мною обработанных фотографий. Не получается склеить панораму. Сделала бы сама, НО...Мне завтра сдавать проэкт, но вот, почему-то именно на этой панорамме зависает Фотошоп.

Есть определенная схема, которая мне нужна при выполнении, открыть Фотошоп и File-Automate-Photomerge. Выбрать Layout "Spherical", поставить галки на Blend Images Together и Vignette Removal.

От Вас нужно только ее склеить, подровнять по всем сторонам. По свету и цвету я правила каждую, должно быть все нормально в этом плане.

Делов на 10 минут, если компьютер мощный.

Оплата ЯД. Предлагайте свою цену.

14 лет назад
Alinajolli
Ковбан 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
6 отзывов

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