Склеить 1 панораму

Есть около 40, мною обработанных фотографий. Не получается склеить панораму. Сделала бы сама, НО...Мне завтра сдавать проэкт, но вот, почему-то именно на этой панорамме зависает Фотошоп.

Есть определенная схема, которая мне нужна при выполнении, открыть Фотошоп и File-Automate-Photomerge. Выбрать Layout "Spherical", поставить галки на Blend Images Together и Vignette Removal.

От Вас нужно только ее склеить, подровнять по всем сторонам. По свету и цвету я правила каждую, должно быть все нормально в этом плане.

Делов на 10 минут, если компьютер мощный.

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