Добрый день! Нужно обработать порядка 3000 фотографий для интернет-магазина (вырезать объект и разместить на белом фоне, сохранить в размере 800*800 пикс) Прикрепляю фото для тестового задания Прошу ...
Склеить 1 панораму
Есть около 40, мною обработанных фотографий. Не получается склеить панораму. Сделала бы сама, НО...Мне завтра сдавать проэкт, но вот, почему-то именно на этой панорамме зависает Фотошоп.
Есть определенная схема, которая мне нужна при выполнении, открыть Фотошоп и File-Automate-Photomerge. Выбрать Layout "Spherical", поставить галки на Blend Images Together и Vignette Removal.
От Вас нужно только ее склеить, подровнять по всем сторонам. По свету и цвету я правила каждую, должно быть все нормально в этом плане.
Делов на 10 минут, если компьютер мощный.
Оплата ЯД. Предлагайте свою цену.
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