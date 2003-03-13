Вёрстка фотокниг

Нужно сверстать 15 фотокниг.

Формат книги 30х30 (см) 300dpi, 20-30 старниц

Оплата: 50 руб страница или 1000-1500 (руб) книга

Подобные книги делают для свадеб типа "Лавстори"

В нашем случае это будет конференция

Суть работы:

Для каждой книги отобраны 20-40 фотографий для каждой важной персоны этой конференции. Также есть ~500 фотографий, как репортаж этой конференции. Нужно сверстать книгу используя отобранные фото, как основные и разбавить их несколькими репортажными, самостоятельно решив какие из репортажных подходят. Графические элементы должны быть сведены к минимуму.

Схема сотрудничества:

Вы верстаете 2-3 разворота книги и показываете мне. Если всё ок –> вы довёрстываете книгу –> показываете мне –> вносим правки (наверняка они будут) –> исправляете –> показываете мне –> всё ок –> я оплачиваю –> вы отдаете мне файлы на книгу и приступаете к следующей, схема повторяется.

Передача мне книги - это передача исходников (лучше .psd) и разворотов в .jpg без сжатия. Например книга на 20 страниц это десять *.jpg и десять *.psd файлов.

Фотографии я могу отдать при встрече или через ФТП (4Гб)

Требование к исполнителю:

Опыт вёрстки подобных книг, мне нужен пример.

Высокая скорость работы.

Оплата - нал или ЯД.