Добрый день! Нужно обработать порядка 3000 фотографий для интернет-магазина (вырезать объект и разместить на белом фоне, сохранить в размере 800*800 пикс) Прикрепляю фото для тестового задания Прошу ...
Вёрстка фотокниг
Нужно сверстать 15 фотокниг.
Формат книги 30х30 (см) 300dpi, 20-30 старниц
Оплата: 50 руб страница или 1000-1500 (руб) книга
Подобные книги делают для свадеб типа "Лавстори"
В нашем случае это будет конференция
Суть работы:
Для каждой книги отобраны 20-40 фотографий для каждой важной персоны этой конференции. Также есть ~500 фотографий, как репортаж этой конференции. Нужно сверстать книгу используя отобранные фото, как основные и разбавить их несколькими репортажными, самостоятельно решив какие из репортажных подходят. Графические элементы должны быть сведены к минимуму.
Схема сотрудничества:
Вы верстаете 2-3 разворота книги и показываете мне. Если всё ок –> вы довёрстываете книгу –> показываете мне –> вносим правки (наверняка они будут) –> исправляете –> показываете мне –> всё ок –> я оплачиваю –> вы отдаете мне файлы на книгу и приступаете к следующей, схема повторяется.
Передача мне книги - это передача исходников (лучше .psd) и разворотов в .jpg без сжатия. Например книга на 20 страниц это десять *.jpg и десять *.psd файлов.
Фотографии я могу отдать при встрече или через ФТП (4Гб)
Требование к исполнителю:
Опыт вёрстки подобных книг, мне нужен пример.
Высокая скорость работы.
Оплата - нал или ЯД.
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