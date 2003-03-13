10 фото для каталога одежды

Нужно отредактировать 10 фотографий для католога одежды:

Ретушь как для глянцевого журнала (все как положено: цветокоррекция, кожа, и т д)

убрать обои НЕ СТЕНУ! (за диваном должна быть стена любого цвета) + мелкая ретушь.

оплата после каждой фотографии.

тестовое фото смотрите в прикрепленных (1 фото - девушка в черном платье на деване Изображение 347.jpg) работы высылайте на [email protected]

пример то, что хотелось бы получить хотябы приближенно смортите в прикрепленных (несколько фото, чтоб понятка была тематика)

БЕЗ ТЕСТОВОГО ЗАЯВКИ НЕ РАССМАТРИВАЮ!!!