10 фото для каталога одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт18 заявок1280 просмотров

Нужно отредактировать 10 фотографий для католога одежды:

Ретушь как для глянцевого журнала (все как положено: цветокоррекция, кожа, и т д)

убрать обои НЕ СТЕНУ! (за диваном должна быть стена любого цвета) + мелкая ретушь.

оплата после каждой фотографии.

тестовое фото смотрите в прикрепленных (1 фото - девушка в черном платье на деване Изображение 347.jpg) работы высылайте на [email protected]

пример то, что хотелось бы получить хотябы приближенно смортите в прикрепленных (несколько фото, чтоб понятка была тематика)

БЕЗ ТЕСТОВОГО ЗАЯВКИ НЕ РАССМАТРИВАЮ!!!

13 лет назад
zadora
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Frosty-day
Цыганкова 
33 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$2
20 дней

Заявки фрилансеров

Frosty-day
Цыганкова 
33 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать фотографию

    Требуется добавить к существующей фотографии медицинского оборудоания фото рядом стоящей девушки в купальнике. Результат должен иметь высокое качество. Предоставляем только фотографию оборудования. Подробности в личку. Все заявки скрыты.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обработка 10 фотографий.

    Необходимо обработать 10 фотографий. ZIP архив по ссылке http://www.espressomaster.ru/glass.zip 1. Фото. Вырезать фон. Аккуратно работаем с каждым мм. картинки, вытягиваем по цвету, корректируем цвета и т.д. На выходе нужна идеальная ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отрисовка логотипа в векторе

    $20

    Здравствуйте. Необходимо отрисовать логотип в векторе. Детали должны быть целостными, т.к. будет использоваться в дальнейшей для его анимации. В приложении принт скрин лого ! Есть в псд только ! Очень важно ...

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка фотокниг

    Нужно сверстать 15 фотокниг. Формат книги 30х30 (см) 300dpi, 20-30 старниц Оплата: 50 руб страница или 1000-1500 (руб) книга Подобные книги делают для свадеб типа "Лавстори" В нашем случае ...

    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Склеить 1 панораму

    Есть около 40, мною обработанных фотографий. Не получается склеить панораму. Сделала бы сама, НО...Мне завтра сдавать проэкт, но вот, почему-то именно на этой панорамме зависает Фотошоп. Есть определенная схема, которая мне нужна ...

    Обработка фотографийнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработка фотографий для интернет-магазина

    Необходимо обработать от 5000 до 10000 фотографий ювелирных изделий. Регламент работ на примере алгоритма действий с одной фотографией: 1. Исходник приводится к квадратному размеру (размер произвольный какой позволяет сделать исходное фото). 2. ...

    Обработка фотографий64 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фотомонтаж (постоянная подработка)

    $1000

    Добрый день( НЕ КОНКУРС) Мне нужен человек,который владеет свободно владеет фотошопом, и может монтировать лицо с фото в картину, поработать с тенями, текстурой и анатомическими подробностями, чтобы картинка в итоге не выглядела как ...

    Обработка фотографий78 заявок
    Закрыт
    13 лет назад