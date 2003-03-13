Под 40 маленьких картинок. Необходимо вырезать/обрезать фон с тем, чтобы переделать картинки в png с прозрачным фоном.
Обработка фотографий для прайс листа
Обработка фотографий для прайс листа. около 30-40 фото. оплата только яндекс
Заявки фрилансеров
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