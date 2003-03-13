Обработка фотографий для прайс листа

Есть около 40, мною обработанных фотографий. Не получается склеить панораму. Сделала бы сама, НО...Мне завтра сдавать проэкт, но вот, почему-то именно на этой панорамме зависает Фотошоп. Есть определенная схема, которая мне нужна ...