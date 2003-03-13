Нужно обработать 2 фотографии:

1. Сделать белый фон, поправить яркость, контраст.

2. Склеить вторую фотографию в одну.

3. Изображения на выходе должны быть уровня изображений в портфолио САЛ.

Ссылки на свои работы по ретуши, предложения по цене и срокам присылайте в Скайп чат (dprzrv) или на почту [email protected]. Спасибо.

Все фотографии в архиве ZIP: http://dprozorov.ru/20111025photo.zip

http://narod.ru/disk/29435489001/20111025photo.zip.html