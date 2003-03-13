Нужно отредактировать 10 фотографий для католога одежды: Ретушь как для глянцевого журнала (все как положено: цветокоррекция, кожа, и т д) убрать обои НЕ СТЕНУ! (за диваном должна быть стена любого цвета) + ...
Обработать 2 фотографии
Нужно обработать 2 фотографии:
1. Сделать белый фон, поправить яркость, контраст.
2. Склеить вторую фотографию в одну.
3. Изображения на выходе должны быть уровня изображений в портфолио САЛ.
Ссылки на свои работы по ретуши, предложения по цене и срокам присылайте в Скайп чат (dprzrv) или на почту [email protected]. Спасибо.
Все фотографии в архиве ZIP: http://dprozorov.ru/20111025photo.zip
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