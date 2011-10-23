"Состарить" человека на фото

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  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок372 просмотра

Есть фотография 176 на 250 пикселей, типа паспортной. Нужно состарить лицо человека на ней.

Кто готов взяться?

14 лет назад
zverev
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Leshii_lesha
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$6
1 день
Спасибо за проделанную работу! Сделано все быстро и качественно, выручил.
Хороший заказчик. Четко объяснил что требуется, оплата как и договаривались. Приятно было иметь дело с Евгением.

Заявки фрилансеров

Leshii_lesha
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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