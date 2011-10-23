Нужно отредактировать 10 фотографий для католога одежды: Ретушь как для глянцевого журнала (все как положено: цветокоррекция, кожа, и т д) убрать обои НЕ СТЕНУ! (за диваном должна быть стена любого цвета) + ...
"Состарить" человека на фото
Есть фотография 176 на 250 пикселей, типа паспортной. Нужно состарить лицо человека на ней.
Кто готов взяться?
Выбранный исполнитель
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