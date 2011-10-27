Картинка в фотошопе

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок306 просмотров

Доброго времени! Нужна картинка в фотошопе. Есть заготовка(psd), нужно интегрировать туда пару элементов, даже один наверное. Работу выполнить нужно быстро. Предлагайте стоимости?

Дополнение:

http://narod.ru/disk/29455572001/bg.rar.html

Это свадебная тема. Надо поставить, на правой стороне картинки, арку с брачующимися. Арки у меня нет. Арка с Вас =)

Сколько денег хотите за енто? Сколько времени Вам на это нужно?

Буду через 30 минут...

14 лет назад
kindloony
Ефимов 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Danzka
Алена 
32 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Все отлично выполнено. Быстро, с видимым знанием своего дела и вниканием в суть вопроса. Однозначно работаем в дальнейшем.
Очень ответственный заказчик, сработались быстро и без нареканий.

Заявки фрилансеров

Danzka
Алена 
32 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад