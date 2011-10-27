Доброго времени! Нужна картинка в фотошопе. Есть заготовка(psd), нужно интегрировать туда пару элементов, даже один наверное. Работу выполнить нужно быстро. Предлагайте стоимости?

Дополнение:

http://narod.ru/disk/29455572001/bg.rar.html

Это свадебная тема. Надо поставить, на правой стороне картинки, арку с брачующимися. Арки у меня нет. Арка с Вас =)

Сколько денег хотите за енто? Сколько времени Вам на это нужно?

Буду через 30 минут...