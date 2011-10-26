Обработка фото для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен43 заявки441 просмотр

Нужно обработать десяток фотографий для интернет магазина.

Указывайте адекватную цену за 1 фото

Желателен опыт по обработке фото товаров для интернет магазинов. Приветствуется портфолио.

14 лет назад
Gallus
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Anna_Night
35 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Анна оперативно и качественно выполнила работу. Советую всем кому нужен ответственный и знающий дело исполнитель.
Очень довольна сотрудничеством с Евгением. Адекватный заказчик, моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Anna_Night
35 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад