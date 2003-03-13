Обрезать фон в фотографиях

Странно, что у заказчика до сих пор не было ни одного отрицательного отзыва. Ну что ж, я буду первым, кто поведает фрилансерам о накатанной схеме обмана. Начну с того, что деньги за работу я не получил,хотя еще в октябре обработал в соответствии с ТЗ более сотни фотографий. Соглашаясь работать с красным, знайте, что даже если вас выбрали исполнителем в проекте и приняли тестовое задание с оценкой "отлично!" - это еще не гарантия того, что и дальше при всем вашем старании угодить заказчику работа будет принята и оплачена. Как минимум, вас ждут придирки по поводу и без.Даже если вы отправите часть работы с теми же настройками, которые есть в тестовом задании, это будет предпосыкой к тому, чтобы сказать что все сделано не так и предложить снизить расценки за работу. Но и тут есть подводные камни. После получения партии пробных фотографий уже по сниженной цене, у заказчика не будет претензий. Они появятся только после того, как будет выполнен весь объем работы. Начнется заламывание рук и крики "Все пропало, я такую работу принять не могу!". Ну разве что только за полцены.По крайней мере, в моем случае было именно так. Но непонятно почему - обтравку я делал вручную, пером, очень аккуратно. Камнем преткновения оказалась степень размытия границ. Было довольно странно услышать аргументацию что ТЗ составляется "по умолчанию", и что оно предполагает жесткость границ с размытием ноль. В связи с чем возник вопрос - а почему заказчик об этом сообщает только после выполнения всего объема работы? Ничего вразумительного в ответ я не услышал. Налицо нежалание платить за работу. Впрочем, мне было предложено подождать - на кошельке денег не оказалось. Ждал до сегодняшнего дня. Надоело. Максим! Если работа будет оплачена в полном объеме - отрицательный отзыв я уберу. Если нет - красоваться вам с испорченной репутацией. Пусть фрилансеры знают с кем имеют дело.