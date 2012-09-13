Приватный проект для Толкачёва Владислава (VladET)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок153 просмотра

Качественно обработать кадры с камеры наблюдения.

14 лет назад
bukmeker
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

VladET
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
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Заявки фрилансеров

VladET
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад