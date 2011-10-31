Обработка 35 фоток товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок381 просмотр

Есть 35 фотографий товаров такого вида: http://pix.am/niG6/

Необходимо обработать и привести в такой вид: http://pix.am/RahT/

Предлагайте, пожалуйста, цену и сроки.

14 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Алишер - отличный исполнитель и с ним очень легко было сотрудничать. Четкие вопросы, оперативность, качество и цена - эти все качества есть у Алишера. Несомненно будем сотрудничать еще. Спасибо за работу и извините за задержку с оплатой.
Доходчиво объяснил что нужно сделать. Быстро откликался на мои действия. Приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад